Канал имени Москвы введет в эксплуатацию первое в РФ судно на электротяге

ФГБУ «Канал имени Москвы» в 2019 году введет в эксплуатацию первое судно в России на электрической тяге. Об этом сообщила пресс-служба канала.

На данный момент завершаются научно-изыскательские работы, проект находится на стадии экономического согласования. Его ориентировочная стоимость составляет 60 миллионов рублей.

В пресс-службе отметили, что судно составляет 30 метров в длину и пять метров в ширину, его высота - 4,93 метра. Автономность плавания составляет не менее трех суток, при этом запас хода на электротяге составляет 12 часов. Отмечается, что судно будет более экологичным и дешевым в эксплуатации.