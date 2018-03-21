Северный речной вокзал в Москве отреставрируют за три года

В Москве здание Северного речного вокзала отреставрируют в течение трех лет. Об этом заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Как отмечается, в минувшем году здание было передано в собственность города, а позже был выполнен и согласован проект реставрации. Ожидается, что работы начнутся в текущем году и продлятся три год. Далее объект начнет исполнять свою функцию, заявил Емельянов.

Чиновник отметил, что особого внимания требует звезда, украшавшая Спасскую башню с 1935 по 1937 год, а также часы, которым более двухсот лет.