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7:00   21 Марта 2018
Россия
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Северный речной вокзал в Москве отреставрируют за три года

Северный речной вокзал в Москве отреставрируют за три года

В Москве здание Северного речного вокзала отреставрируют в течение трех лет. Об этом заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Как отмечается, в минувшем году здание было передано в собственность города, а позже был выполнен и согласован проект реставрации. Ожидается, что работы начнутся в текущем году и продлятся три год. Далее объект начнет исполнять свою функцию, заявил Емельянов.

Чиновник отметил, что особого внимания требует звезда, украшавшая Спасскую башню с 1935 по 1937 год, а также часы, которым более двухсот лет.

Автор: Олег Королев
#москва #реставрация #северный речной вокзал
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