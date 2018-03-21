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 Лавров: Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ состоится в мае

Лавров: Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ состоится в мае
В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

 На Черноморском флоте РФ рассказали о получении новой техники

На Черноморском флоте РФ рассказали о получении новой техники
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

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 Лавров: Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ состоится в мае

Лавров: Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ состоится в мае
6:17   21 Марта 2018
Весь мир
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Лавров: Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ состоится в мае

Лавров: Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ состоится в мае

Встреча президента России Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ состоится в мае. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, майская встреча лидеров станет главным событием года. Лавров подчеркнул, что Москва заинтересована в том, что переговоры  использовать для максимально эффективной подготовки этого саммита.

Также Лавров отметил, что российско-японские отношения развиваются динамично. По его словам, впервые в этом году стороны откроют Год России в Японии и Японии в России.

Автор: Олег Королев
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