Лавров: Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ состоится в мае

Встреча президента России Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ состоится в мае. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, майская встреча лидеров станет главным событием года. Лавров подчеркнул, что Москва заинтересована в том, что переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого саммита.

Также Лавров отметил, что российско-японские отношения развиваются динамично. По его словам, впервые в этом году стороны откроют Год России в Японии и Японии в России.