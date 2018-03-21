Глава МИД Японии выступил за более тесное сотрудничество с Россией

России и Японии нужно взаимодействовать для решения множества задач. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно на переговорах с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Коно заявил, что у сторон много задач, которые требуют интенсивного взаимодействия стран, в том числе по КНДР. По его словам, цели отражены в плане консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран на 2018-2019 годы, который планируется подписать во время текущего визита Лаврова в Токио.

Глава МИД Японии отметил, что хотел бы обсудить вопрос о посещениях японцами могил предков на южных Курилах. Также подчеркиваются, что на переговорах представляют интерес вопросы экономического сотрудничества и безопасности на Курильских островах.

Коно подчеркнул, что Токио выступает за углубления понимания между Россией и Японией в их стремлении к заключению мирного договора.