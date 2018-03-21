В Таиланде гражданин РФ впал в кому после заражения лихорадкой денге

Находящийся в Таиланде барнаулец заразился лихорадкой денге, после чего впал в кому. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сестра гражданина РФ Герасима Григорьева сообщила, что тот попал в больницу в пятницу. По ее словам, он не успел продлить страховку, из-за чего лечение обходится в 150 тысяч рублей в сутки.

Сестра сообщила, что сейчас состояние барнаульца стабильное тяжелое. Григорьев находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас его знакомые и неравнодушные жители Барнаула собирают деньги для лечения.

Накануне Роспотребнадзор Алтайского края сообщал, что за январь в регионе зарегистрировано два случая заболевания лихорадкой Денге. Оба зараженных - жители региона, которые вернулись из Таиланда.