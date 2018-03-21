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На Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек

На Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек

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5:18   21 Марта 2018
Весь мир
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На Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек

На Филиппинах при падении автобуса в овраг погибли девятнадцать человек

В результате дорожной аварии на Филиппинах погибли 19 человек. Об этом сообщает «Синьхуа».

Инцидент случился в провинции Западный Миндорро. В 09:30 по местному времени автобус во время движения съехал с дороги и упал в овраг.

По информации местных властей, в числе погибших - водитель автобуса. Ранения получили 25 человек, всех их доставили в три местные больницы.

В конце декабря минувшего года сообщалось, что в ДТП на Филиппинах погибло два десятка человек. Жертвами аварии были родственниками - они направлялись на праздничную молитву в честь Рождества.

Автор: Олег Королев
#дтп #автобус #филиппины
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