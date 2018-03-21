В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

В ООН знают о сообщениях о недопуске россиян к дипломатическим учреждениям на Украине для голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Хак сообщил, что во всемирной организации в курсе сообщений, касающихся дипломатических объектов РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. По его словам, в этом случае высказываться могут международные и национальные наблюдатели, приглашенные для наблюдения за выборами.

В день выборов украинская полиция не подпустила пустила к зданию российского посольства в Киеве желающих проголосовать.