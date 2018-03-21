В результате очередного взрыва в американском Остине пострадал один человек. Об этом сообщает чрезвычайная служба города.

В управлении полиции ранее заявили о том, что правоохранители принимают меры в связи с сообщениями о взрыве на юге города. Экстренные службы города сообщают, что медики доставили в больницу Святого Дэвида мужчину в возрасте около 30 лет с серьезными, но не угрожающими жизни ранениями.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает неизвестных, которые подбросили 2 и 12 марта взрывчатку в дома в Остине. В результате погибли два человека. В 12 и 18 марта произошли взрывы, в результате которых пострадали четыре человека.

Также в минувший вторник на складе FedEx, расположенном недалеко от Сан-Антонио, взорвалась посылка, предназначавшаяся для получателя в Остина. Ранения получила одна из сотрудниц почтовой компании.