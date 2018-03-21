Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Стабильность ситуации в России важна для Латвии. Результаты выборов в РФ показали приверженность россиян стабильности, заявил глава фракции партии «Согласие» в латвийском сейме Янис Урбанович.

В интервью радиостанции Baltkoм он отметил, что стабильность на востоке границы Латвии «дорогого стоит». Депутат заявил, что Риге крайне выгодно, что в такое неспокойное время «большой сосед излучал стабильность».

Урбанович заявил, что отношения между Латвией и Россией во многом зависят от Риги. По его словам, если латвийские власти будут «состязаться в русофобии», отношения будут более прохладными.