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В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

В ООН знают о ситуации с недопуском россиян на выборы на Украине

 На Черноморском флоте РФ рассказали о получении новой техники

На Черноморском флоте РФ рассказали о получении новой техники
Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в РФ

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Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи
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3:59   21 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Заявившая о связи с Трампом порноактриса «проверилась» на детекторе лжи

СМИ: Заявившая о связи с Трампом порноактриса «проверилась» на детекторе лжи

Проверки на детекторе лжи подтвердили слова экс-порноактрисы Стефани Клиффорд об интимной связи с Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на отчет о результатах теста.

Проверка Клиффорд проводилась в 2011 году, по запросу журнала, взявшего интервью. Адвокат бывшей порноактрисы Майкл Авенатти заявил, что потратил 25 тысяч долларов для того, чтобы выкупить видеозапись теста на полиграфе вместе с соответствующей документацией.

Ранее СМИ сообщали, что защита Трампа подала иск в суд против экс-порноактрисы за нарушение условий соглашения о неразглашении данных об отношениях с Трампом в 2006 году.

Автор: Олег Королев
#трамп #порноактриса #клиффорд
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