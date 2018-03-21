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 Захарова прокомментировала позицию Британии по делу об отравлении в Солсбери

Захарова прокомментировала позицию Британии по делу об отравлении в Солсбери
3:42   21 Марта 2018
Весь мир
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Захарова прокомментировала позицию Британии по делу об отравлении в Солсбери

Захарова прокомментировала позицию Британии по делу об отравлении в Солсбери

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, в которой он связал выборы президента РФ и отравление Сергея Скрипаля. Об этом она пишет на своей странице в Facebook.

По мнению Захаровой, новая «порция фейков» от Джонсона необходима для того, чтобы спасти честь премьера Британии Терезы Мэй, которая выслала российских дипломатов еще до начала расследования.

Также она предположила, что Джонсон таким образом придумал «мотив» России. Захарова подчеркнула, что на самом деле мотив был только у Великобритании и партнеров по НАТО.

Представитель МИД РФ отметила, что своей публикацией Джонсон пытается заглушить призыв из Москвы предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю. По ее словам, сейчас они все еще не предоставлены.

Грифы, грифоны и грифельные доски Сегодня русофил Борис Джонсон опубликовал статью, в которой увязал президентские...

Posted by Maria Zakharova on Dienstag, 20. März 2018

 

Автор: Олег Королев
#захарова #борис джонсон #скрипаль
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