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3:19   21 Марта 2018
Россия
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На Черноморском флоте РФ рассказали о получении новой техники

На Черноморском флоте РФ рассказали о получении новой техники

Российский Черноморский флот получил за четыре года два новых фрегата, шесть подлодок с крылатыми ракетами и более десяти противодиверсионных и патрульных катеров. Об этом сообщил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.

В интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда» Витко сообщил, что флот также пополнится двумя мощными буксирными судами нового поколения, модульными водолазными платформами, мощным плавкраном и другими судами обеспечения. Отмечается, что они сразу приступили к выполнению задач в Средиземном и Черном морях.

Командующий ЧФ отметил, что 2017 год оказался более напряженным. Витко отметил, что наплаванность экипажей кораблей и судов в два раза превысила плановые показатели, причем значительный вклад впервые внесли подводные лодки.

По его словам, во флоте закончилось формирование бригады подводных лодок в Новороссийске, в состав которой вошли шесть новых больших подводных лодок проекта 636.3.

Автор: Олег Королев
#черноморский флот #минобороны рф #подводные лодки
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