Кудрин назвал основную задачу будущего российского правительства

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что главной задачей будущего правительства РФ станет запуск реформы государственного управления. Об этом он написал в своей статье для газеты «Коммерсант».

По словам Кудрина, медлить нельзя из-за того, что у будущего правительства будет только лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Он отметил, что за это «окно возможностей» нужно сделать то, что на протяжении последних лет считалось «непопулярными мерами».

Экономист в статье «Коммерсанту» отметил, что основным страхом в стране является боязнь перемен. По мнению Кудрина, правительству нужно начать с немедленного запуска реформы государственного управления. Это необходимо для того, чтобы показать хороший пример стране, быстрее и лучше оказывать услуги населению и реализовывать повестку развития на деле.

Другой задачей станет определение приоритетов развития и работа над ними. Кудрин отметил, что они были уже обрисованы в послании президента. Третьей задачей Кудрин назвал достижение предсказуемости и транспарентности в политике.