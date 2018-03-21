Глава МВФ предупредила об опасности роста долга в условиях повышения ставок

Глава МВФ Кристин Лагард предупредила об опасности увеличения долгового бремени при повышении ставок центробанками. Об этом она заявила по итогам встречи с главами минфинов «финансовой двадцатки».

В сообщении главы фонда отмечается, что она на встрече подчеркнула остроту проблемы наращивания долга в государственном и частном секторах экономики после периода благоприятных финансовых условий. По ее словам, это создает уязвимости в условиях ужесточения кредитно-денежной политики.

Лагард для предотвращения рисков призвала страны создавать «фискальные буферы» и использовать инструмент режима плавающего валютного курса. Сейчас его активно применяет ЦБ РФ.