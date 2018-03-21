Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
​​​​​​​При пожаре в частном доме в подмосковной деревне Бабенки погибла женщина

​​​​​​​При пожаре в частном доме в подмосковной деревне Бабенки погибла женщина

 ​​​​​​​Работа Крымской переправы приостановлена из-за шторма

​​​​​​​Работа Крымской переправы приостановлена из-за шторма
Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

 Депутат Рады опубликовал представление Генпрокуратуры на задержание Савченко

Депутат Рады опубликовал представление Генпрокуратуры на задержание Савченко
Глава МВФ предупредила об опасности роста долга в условиях повышения ставок

Глава МВФ предупредила об опасности роста долга в условиях повышения ставок

 Полиция в США застрелила вооруженного мужчину, который заперся в ресторане

Полиция в США застрелила вооруженного мужчину, который заперся в ресторане
​​​​​​​При пожаре в частном доме в подмосковной деревне Бабенки погибла женщина

​​​​​​​При пожаре в частном доме в подмосковной деревне Бабенки погибла женщина

 ​​​​​​​Работа Крымской переправы приостановлена из-за шторма

​​​​​​​Работа Крымской переправы приостановлена из-за шторма
Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

 Депутат Рады опубликовал представление Генпрокуратуры на задержание Савченко

Депутат Рады опубликовал представление Генпрокуратуры на задержание Савченко
Глава МВФ предупредила об опасности роста долга в условиях повышения ставок

Глава МВФ предупредила об опасности роста долга в условиях повышения ставок

 Полиция в США застрелила вооруженного мужчину, который заперся в ресторане

Полиция в США застрелила вооруженного мужчину, который заперся в ресторане
2:17   21 Марта 2018
Весь мир
49

Глава МВФ предупредила об опасности роста долга в условиях повышения ставок

Глава МВФ предупредила об опасности роста долга в условиях повышения ставок

Глава МВФ Кристин Лагард предупредила об опасности увеличения долгового бремени при повышении ставок центробанками. Об этом она заявила по итогам встречи с главами минфинов «финансовой двадцатки». 

В сообщении главы фонда отмечается, что она на встрече подчеркнула остроту проблемы наращивания долга в государственном и частном секторах экономики после периода благоприятных финансовых условий. По ее словам, это создает уязвимости в условиях ужесточения кредитно-денежной политики.

Лагард для предотвращения рисков призвала страны создавать «фискальные буферы» и использовать инструмент режима плавающего валютного курса. Сейчас его активно применяет ЦБ РФ.

Автор: Олег Королев
#мвф #большая двадцатка #долг #лагард
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног Россия
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног
Какой симптом должен заставить больного предпочесть помощь реального врача рецептам из интернета.
19:39   20 Марта 2018
8219
Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия? Россия

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

19:22   20 Марта 2018
10467
Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд Россия

Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд

17:41   20 Марта 2018
52
Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти Ближнее зарубежье

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

15:52   20 Марта 2018
8216
Новости smi2.ru
Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

 Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти