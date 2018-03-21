Полиция в США застрелила вооруженного мужчину, который заперся в ресторане

В американском городе Принстон в штате Нью-Джерси вооруженный мужчина был застрелен полицейскими после того, как около часов провел, забаррикадировавшись в ресторане Panera Bread.

Об этом, ссылаясь на местные власти, сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что полиция на протяжении пяти часов вела переговоры с вооруженным мужчиной, который заперся в ресторане вблизи Принстонского университета, но так и не выяснила его мотивов и требований.

В связи с инцидентом из двух корпусов университета были эвакуированы все учащиеся и преподаватели. В ходе стрельбы, которую полиция открыла, убедившись в безрезультатности переговоров, мужчина был застрелен. Больше никто не пострадал.