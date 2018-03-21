В результате взрыва газа в Италии погибли три человека
При взрыве газа на юге Италии погибли три человека. Об этом сообщает телеканал Rai News.
Инцидент произошел в сицилийском городе Катании. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа в мастерской по ремонту велосипедов, расположенной на первом этаже.
В местной полиции сообщили, что в результате ЧП погибли владелец веломастерской и двое сотрудников службы спасения. Пострадали два человека.
Ранее сообщалось, что при взрыве газа в жилом здании в Мурманске погибли трое человек.