Лукашенко: Чтобы ни было, русские всегда первыми протянут руку помощи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что русские – братья белорусам и всегда первыми придут на помощь.

Слова Александра Лукашенко приводит пресс-служба белорусского лидера. В частности, он заявил, что русские, конечно, бывают разными – есть и хорошие и плохие.

«Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это всё пережил сполна. Так и мы же не святые», - заявил президент Белоруссии, подчеркнув: - «Русские — это наши братья».

По словам Лукашенко, несмотря на все возможные споры, руку помощи белорусскому народу всегда готова протянуть именно Россия, и неважно, какая причина ее на это сподвигнет.