​​​​​​​При пожаре в частном доме в подмосковной деревне Бабенки погибла женщина

В подмосковной деревне Бабенки в результате крупного пожара в частном доме погибла пожилая женщина, которая не смогла покинуть горящее здание.

Об этом в ночь на среду сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные МЧС по Московской области.

В частности, сообщается, что горит частный дом площадью 120 квадратных метров. В ходе пожара произошло частичное обрушение здания.

На месте крупного пожара работают местные спасатели. Причина возгорания в частном доме к настоящему моменту не установлена.