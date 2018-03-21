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1:45   21 Марта 2018
Медиа
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МИД РФ уличил западные СМИ в искажении информации о президентских выборах

МИД РФ уличил западные СМИ в искажении информации о президентских выборах

Российский МИД привел примеры публикаций в западных СМИ, в которых искажается информация о российских выборах. Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

Как отмечается, во всех приведенных в качестве примера статьях продемонстрировано системное неуважение к российскому избирателю и демократии в РФ. Подчеркивается, что западные журналисты отказывают россиянам в способности самостоятельно принимать решения и следовать осознанному выбору.

В МИД РФ также сообщили, что западные пропагандистские структуры, умело жонглируя фактами и выискивая в российских социальных сетях самые безумные теории и выдавая их за правду, приложили максимум усилий для подрыва доверия к выборам. Подчеркивается, что журналисты западных СМИ присвоили себе право определять легитимность того или иного кандидата.

В публикации упоминаются статьи датской газеты Politiken, американского журнала Nation, немецкой газеты Bild и французского новостного портала Atlantico.

То, что западные партнёры перед каждыми выборами устраивают светопреставление в прессе, мы привыкли. Говорили о том, что...

Posted by Russian Foreign Ministry - МИД России on Dienstag, 20. März 2018

 

Автор: Олег Королев
#мид рф #западные сми #антироссийская пропаганда #выборы-2018
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