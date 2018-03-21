МИД РФ уличил западные СМИ в искажении информации о президентских выборах

Российский МИД привел примеры публикаций в западных СМИ, в которых искажается информация о российских выборах. Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

Как отмечается, во всех приведенных в качестве примера статьях продемонстрировано системное неуважение к российскому избирателю и демократии в РФ. Подчеркивается, что западные журналисты отказывают россиянам в способности самостоятельно принимать решения и следовать осознанному выбору.

В МИД РФ также сообщили, что западные пропагандистские структуры, умело жонглируя фактами и выискивая в российских социальных сетях самые безумные теории и выдавая их за правду, приложили максимум усилий для подрыва доверия к выборам. Подчеркивается, что журналисты западных СМИ присвоили себе право определять легитимность того или иного кандидата.

В публикации упоминаются статьи датской газеты Politiken, американского журнала Nation, немецкой газеты Bild и французского новостного портала Atlantico.