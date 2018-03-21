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1:23   21 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Трамп раскритиковал власти американских городов-убежищ

​​​​​​​Трамп раскритиковал власти американских городов-убежищ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти американских городов, которые укрывают нелегальных мигрантов. 

Об этом сообщает Белый дом, приводя цитату из выступления президента Трампа на совещании по мигрантам.

«Города-убежища толкают невинных американцев в руки закоренелых преступников», - заявил глава государства.

Также Трамп заявил, что муниципалитеты, проводящие политику защиты и укрывательства мигрантов, на самом деле укрывают «убийц», «насильников», «хищников» и «плохих парней».

Генпрокурор США Джефф Сешнс, присутствовавший на совещании, поддержал президента и заявил, что муниципалитеты, укрывающие нелегалов, оскорбляют федеральные иммиграционные законы.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал власти штата Калифорния за слишком мягкую политику в отношении нелегальных мигрантов.

Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #трамп #весь мир #критика #нелегалы #муниципалитеты #города-убежища #нелегальные мигранты
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