Депутат Рады опубликовал представление Генпрокуратуры на задержание Савченко

Депутат украинского парламента Антон Геращенко опубликовал представления Генпрокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности и задержание депутата Надежды Савченко. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Член коллегии украинского МВД отметил, что внимательно изучил представление на привлечение к уголовной ответственности и задержание нардепа Надежды Савченко. Геращенко отметил, что по итогу изучения документов он принял решение выступить за снятие с нее депутатской неприкосновенности, и при этом не голосовать за ее задержание и арест.

Украинский депутат сообщил, что считает правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко подал документы на согласие Верховной рады на принудительное обследование Савченко в психиатрической лечебнице.

Согласно опубликованным Геращенко документам, Савченко с ноября минувшего года по настоящее время совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений против «национальной и общественной безопасности». Упоминается, что нардеп готовила теракт против ряда политиков и общественных деятелей.