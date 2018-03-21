​​​​​​​Работа Крымской переправы приостановлена из-за шторма

Второй раз в течение суток неблагоприятные погодные условия стали причиной приостановки работы Керченской паромной переправы.

Об этом в ночь на среду сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на оператора Керченской переправы.

«Шторм. Керченская паромная переправа закрыта», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее во вторник 20 марта вечером Главное управление МЧС по Крыму сообщило, что работа Керченской паромной переправы на время остановлена из-за сильного тумана. Позже сообщалось о возобновлении работы переправы.