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0:55   21 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Львовский областной совет призвал разорвать с Россией дипотношения

Львовский областной совет призвал разорвать с Россией дипотношения

Депутаты Львовского областного совета приняли решение потребовать от властей Украины разорвать все дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского облсовета, приведя принятое депутатами заявление:

«Своими последними действиями РФ продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества», - говорится в документе.

Также львовские депутаты предложили ввести визовый режим для росийских граждан, въезжающих на украинскую территорию.

Напомним: ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман высказывал намерение разорвать программу российско-украинского экономического сотрудничества.

Автор: Александр Люблинский
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