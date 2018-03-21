Украина взыскала около ста миллионов гривен с «Газпрома» по делу о штрафе

Украинские власти взыскали около 100 миллионов гривен с российского «Газпрома» рамках дела о штрафе за произошедшее нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Как отмечается, Киев осуществил арест активов «Газпрома» на территории Украины. Было взыскано и арестовано в украинский бюджет более ста миллионов гривен.

Также Петренко сообщил, что Минюст Украины намерен сотрудничать с иностранными коллегами по другим судебным решениям, вынесенным в пользу Украины во время разбирательства «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитражном суде.

Первого марта «Газпром» объявил о прекращении поставок для украинского «Нафтогаза». Зампред правления российской компании Александр Медведев заявил, что «Газпром» вернул Киеву денежные средства на оплату поставок газа в марте по причине несогласованного дополнительного договора к контракту.