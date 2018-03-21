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МО РФ: При ударе боевиков в Сирии погибли 37 человек

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0:43   21 Марта 2018
Весь мир
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МО РФ: При ударе боевиков в Сирии погибли 37 человек

МО РФ: При ударе боевиков в Сирии погибли 37 человек

В Сирии при ударе боевиков по рынку Кашкуй погибли 37 человек. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Как отмечается, террористы из населенного пункта Айн-Терма в 18:15 нанесли удар по рынку в районе Джарамана провинции Дамаск. В результате атаки погибли 37 человек, еще 35 получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате обстрела.

Также Евтушенко сообщил, что были совершены два минометных обстрела района Маззе провинции Дамаск. Ранения получили двое мирных жителей, еще пятеро погибли.

Генерал-майор отметил, что обстановка в Сирии в целом стабилизируется, однако в ряде районов отмечаются отдельные нарушения режима прекращения огня.

Евтушенко подчеркнул что совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение дня отмечались нарушения в провинциях Дамаск, Латакия, Хама и Деръа, сохраняется напряженная ситуация в Восточной Гуте. За прошедшие сутки Дамаск и его окрестности боевики обстреляли четыре раза, сообщил он.

Автор: Олег Королев
#сирия #дамаск #обстрелы
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