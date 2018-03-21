В Госдепе не исключили введения санкций против экспортных трубопроводов РФ

США могут ввести санкции в отношении российских экспортных трубопроводов по закону «о противодействии противникам Америки через санкции» (CАATSA). Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

На брифинге для журналистов Науэрт заявила, что российский экспортный трубопроводный сектор может подпасть под санкции. По ее словам, США выступают против проекта «Северный поток — 2» из-за опасений, что он подорвет европейскую энергобезопасность и стабильность, а также даст России рычаг для давления на Европу.

Науэрт не исключила, что в связи с делом об отравлении в британском Солсбери могут быть предприняты новые шаги против России.