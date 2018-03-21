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0:29   21 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Четыре боевика уничтожены в Чечне в ходе спецоперации

​​​​​​​Четыре боевика уничтожены в Чечне в ходе спецоперации

Пресс-служба МВД по Республике Чечня сообщает о проведении на границе с Ингушетией спецоперации, в ходе которой были уничтожены четыре члена бандгруппы.

Как говорится в сообщении, сотрудники МВД по Чеченской Республике совместно с УФСБ РФ по Чечне провели оперативно-поисковые мероприятия в Ачхой-Мартановском районе, который находится на границе с Ингушетией. В ходе проведения спецоперации силовики обнаружили и блокировали в лесном массиве группу боевиков.

«Сотрудниками МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии, прибывшими на место была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы. В результате спецоперации четыре преступника уничтожено», - говорится в сообщении.

При этом ведомство подчеркивает, что в ходе проведения операции никто из сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии не пострадал.

Автор: Александр Люблинский
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