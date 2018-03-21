Опоздали: Пушков о призыве Киева не признавать результаты выборов в РФ
Российский сенатор, член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Пушков ответил на призыв украинских парламентариев не признавать результаты прошедших в России выборов президента.
Свое мнение по этому поводу сенатор, по своему обыкновению, разместил в сети микроблогов Twitter:
«В Раде опоздали с призывом к парламентам не признавать выборы в России – их уже повсеместно признали», - написал Пушков.
Также он отметил, что удел «политической публики» на Украине бежать за ушедшим поездом, и назвал раздающиеся из Рады призывы очередной бессмысленной затеей.
Напомним: выборы президента России состоялись в минувшее воскресенье 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин набрал, по результатам обработки 99,98% бюллетеней, 76,69 процента голосов избирателей. Такие данные приводит ЦИК.
В Раде опоздали с призывом к парламентам не признавать выборы в России - их уже повсеместно признали. Удел украинской политической публики - бежать за уходящим в даль поездом. Очередная бессмысленная затея.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 марта 2018 г.