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0:07   21 Марта 2018
Россия
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Опоздали: Пушков о призыве Киева не признавать результаты выборов в РФ

Опоздали: Пушков о призыве Киева не признавать результаты выборов в РФ

Российский сенатор, член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Пушков ответил на призыв украинских парламентариев не признавать результаты прошедших в России выборов президента.

Свое мнение по этому поводу сенатор, по своему обыкновению, разместил в сети микроблогов Twitter:

«В Раде опоздали с призывом к парламентам не признавать выборы в России – их уже повсеместно признали», - написал Пушков.

Также он отметил, что удел «политической публики» на Украине бежать за ушедшим поездом, и назвал раздающиеся из Рады призывы очередной бессмысленной затеей.

Напомним: выборы президента России состоялись в минувшее воскресенье 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин набрал, по результатам обработки 99,98% бюллетеней, 76,69 процента голосов избирателей. Такие данные приводит ЦИК.

 

Автор: Александр Люблинский
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