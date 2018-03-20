Более 30 человек пострадали в Бруклине в ДТП со школьным автобусом

Школьный автобус попал в дорожную аварию в районе Нью-Йорка – Бруклине, пострадал 31 человек.

Об этом сообщает местное издание New York Daily News. В частности, сообщается, что большинство пострадавших в аварии – дети. Автобус, перевозивший школьников, врезался в легковой автомобиль.

Причины столкновения школьного автобуса с автомобилем в настоящее время уточняются. На месте аварии работают сотрудники полиции и медики. Отмечается, что никто из пострадавших не получил серьезных травм.