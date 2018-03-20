Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
​​​​​​​Четыре боевика уничтожены в Чечне в ходе спецоперации

​​​​​​​Четыре боевика уничтожены в Чечне в ходе спецоперации

 Опоздали: Пушков о призыве Киева не признавать результаты выборов в РФ

Опоздали: Пушков о призыве Киева не признавать результаты выборов в РФ
Львовский областной совет призвал разорвать с Россией дипотношения

Львовский областной совет призвал разорвать с Россией дипотношения

 ​​​​​​​Савченко раскрыла причины взрывов на военных складах в Балаклее и под Винницей

​​​​​​​Савченко раскрыла причины взрывов на военных складах в Балаклее и под Винницей
МО РФ: При ударе боевиков в Сирии погибли 37 человек

МО РФ: При ударе боевиков в Сирии погибли 37 человек

 В Госдепе не исключили введения санкций против экспортных трубопроводов РФ

В Госдепе не исключили введения санкций против экспортных трубопроводов РФ
​​​​​​​Четыре боевика уничтожены в Чечне в ходе спецоперации

​​​​​​​Четыре боевика уничтожены в Чечне в ходе спецоперации

 Опоздали: Пушков о призыве Киева не признавать результаты выборов в РФ

Опоздали: Пушков о призыве Киева не признавать результаты выборов в РФ
Львовский областной совет призвал разорвать с Россией дипотношения

Львовский областной совет призвал разорвать с Россией дипотношения

 ​​​​​​​Савченко раскрыла причины взрывов на военных складах в Балаклее и под Винницей

​​​​​​​Савченко раскрыла причины взрывов на военных складах в Балаклее и под Винницей
МО РФ: При ударе боевиков в Сирии погибли 37 человек

МО РФ: При ударе боевиков в Сирии погибли 37 человек

 В Госдепе не исключили введения санкций против экспортных трубопроводов РФ

В Госдепе не исключили введения санкций против экспортных трубопроводов РФ
23:47   20 Марта 2018
Весь мир
48

Более 30 человек пострадали в Бруклине в ДТП со школьным автобусом

Школьный автобус попал в дорожную аварию в районе Нью-Йорка – Бруклине, пострадал 31 человек. 

Об этом сообщает местное издание New York Daily News. В частности, сообщается, что большинство пострадавших в аварии – дети. Автобус, перевозивший школьников, врезался в легковой автомобиль.

Причины столкновения школьного автобуса с автомобилем в настоящее время уточняются. На месте аварии работают сотрудники полиции и медики. Отмечается, что никто из пострадавших не получил серьезных травм.

 

Автор: Александр Люблинский
#дети #сша #авария #дтп #происшествия #нью-йорк #чп #пострадавшие #весь мир #бруклин #школьный автобус
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног Россия
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног
Какой симптом должен заставить больного предпочесть помощь реального врача рецептам из интернета.
19:39   20 Марта 2018
7981
Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия? Россия

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

19:22   20 Марта 2018
10119
Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд Россия

Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд

17:41   20 Марта 2018
52
Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти Ближнее зарубежье

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

15:52   20 Марта 2018
8019
Новости smi2.ru
Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

 Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног