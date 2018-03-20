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23:35   20 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Активист движения «Голос» напал на журналистов НТВ в Шереметьево

​​​​​​​Активист движения «Голос» напал на журналистов НТВ в Шереметьево

Группа журналистов российской телекомпании НТВ подверглась во вторник нападению со стороны сопредседателя общественной организации «Голос» Романа Удота.

В частности, сообщается, что инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево. Удот отобрал у одной из сотрудниц НТВ телефон, угрожал корреспондентам телеканала, а также разбил их камеру.

Такая бурная и агрессивная реакция Удота последовала на просьбу журналистов рассказать о работе независимых наблюдателей движения «Голос» на прошедших в минувшее воскресенье президентских выборах. Роман Удот вместо ответа на вопрос корреспондента, пообещал девушке, что убьет ее, после чего несколько раз схватил ее – видео агрессивной реакции выложено на сайте канала.

Напомним: в ходе прошедшей избирательной компании движение «Голос» несколько раз попалось на попытках дискредитировать выборы президента РФ и их результаты. В частности, непосредственно в день выборов федеральный штаб движения наносил на так называемую «Карту нарушений» заявления о нарушениях шестилетней давности с ресурсов, где размещается информация о выборах президента РФ в 2012 году.

При этом куратор «Голоса» Штефани Шиффер в телефонной беседе с пранкерами Алексем Столяровым и Владимиром Красновым, которые выдавали себя за спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, призналась в намерении способствовать дискредитации выборов президента РФ и признании их результатов нелегитимными.

Автор: Александр Люблинский
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