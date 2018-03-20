Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
​​​​​​​Четыре боевика уничтожены в Чечне в ходе спецоперации

​​​​​​​Четыре боевика уничтожены в Чечне в ходе спецоперации

 Опоздали: Пушков о призыве Киева не признавать результаты выборов в РФ

Опоздали: Пушков о призыве Киева не признавать результаты выборов в РФ
Украина взыскала около ста миллионов гривен с «Газпрома» по делу о штрафе

Украина взыскала около ста миллионов гривен с «Газпрома» по делу о штрафе

 Львовский областной совет призвал разорвать с Россией дипотношения

Львовский областной совет призвал разорвать с Россией дипотношения
МО РФ: При ударе боевиков в Сирии погибли 37 человек

МО РФ: При ударе боевиков в Сирии погибли 37 человек

 В Госдепе не исключили введения санкций против экспортных трубопроводов РФ

В Госдепе не исключили введения санкций против экспортных трубопроводов РФ
​​​​​​​Четыре боевика уничтожены в Чечне в ходе спецоперации

​​​​​​​Четыре боевика уничтожены в Чечне в ходе спецоперации

 Опоздали: Пушков о призыве Киева не признавать результаты выборов в РФ

Опоздали: Пушков о призыве Киева не признавать результаты выборов в РФ
Украина взыскала около ста миллионов гривен с «Газпрома» по делу о штрафе

Украина взыскала около ста миллионов гривен с «Газпрома» по делу о штрафе

 Львовский областной совет призвал разорвать с Россией дипотношения

Львовский областной совет призвал разорвать с Россией дипотношения
МО РФ: При ударе боевиков в Сирии погибли 37 человек

МО РФ: При ударе боевиков в Сирии погибли 37 человек

 В Госдепе не исключили введения санкций против экспортных трубопроводов РФ

В Госдепе не исключили введения санкций против экспортных трубопроводов РФ
23:13   20 Марта 2018
Ближнее зарубежье
88

​​​​​​​Савченко раскрыла причины взрывов на военных складах в Балаклее и под Винницей

​​​​​​​Савченко раскрыла причины взрывов на военных складах в Балаклее и под Винницей

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что причиной взрывов на складах боеприпасов в городе Балаклея и под Винницей была попытка скрыть недостачу снарядов.

Об этом во вторник вечером сообщает РИА Новости.

«Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические, как заносилась туда взрывчатка и как взрывались склады, потому что истекал срок отчёта о недостачах на складах, на артскладах», - заявила народный депутат.

Также она рассказала, что прокуроры, которые «докапались» до истинных причин взрывов, немедленно отстранялись от расследования дел.

Напомним: ранее на Украине произошли несколько инцидентов с пожарами на военных складах, в результате которых было уничтожено большое число боеприпасов.

Автор: Александр Люблинский
#украина #происшествия #савченко #политика #общество #весь мир #причины #винница #балаклея #взрывы на военных складах #недостача
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног Россия
Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног
Какой симптом должен заставить больного предпочесть помощь реального врача рецептам из интернета.
19:39   20 Марта 2018
7981
Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия? Россия

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

19:22   20 Марта 2018
10119
Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд Россия

Сенатор призвал тех, кто не смог проголосовать 18 марта на Украине, подать в суд

17:41   20 Марта 2018
52
Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти Ближнее зарубежье

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

15:52   20 Марта 2018
8019
Новости smi2.ru
Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

Меркель, Макрон и Си Цзиньпин поздравили Путина с победой. А Трамп пока

 Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

Почему «кандидат от народа» не приобрел его доверия?

 Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

Если Украина войдет в состав России, она тоже станет опорой власти

 Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног

Превышен эпидпорог - грипп валит россиян с ног