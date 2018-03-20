​​​​​​​Савченко раскрыла причины взрывов на военных складах в Балаклее и под Винницей

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что причиной взрывов на складах боеприпасов в городе Балаклея и под Винницей была попытка скрыть недостачу снарядов.

Об этом во вторник вечером сообщает РИА Новости.

«Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические, как заносилась туда взрывчатка и как взрывались склады, потому что истекал срок отчёта о недостачах на складах, на артскладах», - заявила народный депутат.

Также она рассказала, что прокуроры, которые «докапались» до истинных причин взрывов, немедленно отстранялись от расследования дел.

Напомним: ранее на Украине произошли несколько инцидентов с пожарами на военных складах, в результате которых было уничтожено большое число боеприпасов.