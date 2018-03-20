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22:49   20 Марта 2018
Россия
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Неизвестный напал на отделение полиции в Чечне и ранил полицейского

Неизвестный напал на отделение полиции в Чечне и ранил полицейского

Отделение полиции в чеченском поселке Нефтемайск в Грозном было атаковано во вторник вечером неизвестным мужчиной, который ранил полицейского.

Об этом, ссылаясь на собственный источник в полиции Северо-Кавказского федерального округа, сообщает агентство ТАСС.

Сообщается, что неизвестный злоумышленник открыл огонь по отделению полиции. Находившиеся в отделении сотрудники полиции открыли по нападавшему ответный огонь и застрелили его, при этом один из полицейских получил ранение. 

Пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как стабильное. Подробности произошедшего уточняются.

Автор: Александр Люблинский
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