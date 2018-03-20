Неизвестный напал на отделение полиции в Чечне и ранил полицейского
Отделение полиции в чеченском поселке Нефтемайск в Грозном было атаковано во вторник вечером неизвестным мужчиной, который ранил полицейского.
Об этом, ссылаясь на собственный источник в полиции Северо-Кавказского федерального округа, сообщает агентство ТАСС.
Сообщается, что неизвестный злоумышленник открыл огонь по отделению полиции. Находившиеся в отделении сотрудники полиции открыли по нападавшему ответный огонь и застрелили его, при этом один из полицейских получил ранение.
Пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как стабильное. Подробности произошедшего уточняются.