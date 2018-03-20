Госдеп: США и Россия должны быть на связи

Соединенные Штаты и Россия как две ядерные супердержавы должны оставаться на связи друг с другом.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, комментируя телефонные переговоры американского главы Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в четверг.

«Реальность в том, что мы две ядерные державы, две супердержавы в этом мире, и мы должны быть в состоянии снять (телефонную — прим. ред.) трубку и вести диалог друг с другом», — заявила представитель американского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

Она также отметила, что Вашингтон при этом продолжит критиковать РФ за ее действия, в частности на территории Сирии.