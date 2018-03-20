При обстреле террористами Дамаска погибли 35 мирных жителей

Не менее 35 мирных граждан погибли во вторник в Дамаске при ракетном обстреле террористами жилых кварталов сирийской столицы с территории Восточной Гуты.

Об этом сообщает местное новостное агентство SANA. По данным журналистов, боевики из запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» использовали реактивные установки залпового огня для обстрела ранка в квартале Кашкол на окраине района Джерман, также обстрелам подверглись кварталы Эль-Имара и Мезза.

Напомним: 17 марта в результате ракетного обстрела боевиками квартала Аббасин в Дамаске погибли десять мирных жителей.