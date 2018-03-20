Депутатам Верховной Рады запретили приносить на работу оружие

Верховная Рада Украины приняла во вторник закон, запрещающий народным депутатам приходить в здание парламента с оружием.

Об этом сообщает местное издание «Украинская правда», отмечая, что в поддержку законопроекта свои голоса отдали 263 народных избранника.

После принятия законопроекта, в закон об охране должностных лиц и органов государственной власти будет внесена поправка о том, что лица с огнестрельным или холодным оружием не будут допускаться в здания, где работает президент и Верховная рада, за исключением лиц, несущих, согласно этому же закону, обязанности по госохране соответствующих зданий. Также в поправке говорится, что в Раду не будут допускаться люди, имеющие при себе взрывчатые вещества, средства подрыва и боеприпасы любых видов и образцов.

Депутаты, имеющие при себе оружие, будут обязаны сдавать его на время и оставлять в специальных сейфах, размещенных у входа в парламент. При этом отмечается, что обыскивать депутатов не будут, но у входов в зал заседаний Верховной рады будут установлены рамки металлоискателя.