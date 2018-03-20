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 Путин получил почти 84,99% голосов граждан РФ за рубежом

Путин получил почти 84,99% голосов граждан РФ за рубежом
​​​​​​​Савченко раскрыла причины взрывов на военных складах в Балаклее и под Винницей

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21:58   20 Марта 2018
Россия
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Путин получил почти 84,99% голосов граждан РФ за рубежом

Путин получил почти 84,99% голосов граждан РФ за рубежом

Владимир Путин на выборах главы РФ получил за рубежом 84,99% голосов пришедших на выборы россиян.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные члена Центризбиркома Василия Лихачева. Второе место по зарубежному голосованию на выборах президента России у Павла Грудинина (5,04%), третье место по числу голосов заняла Ксения Собчак (4,07%), рассказали в ЦИК. Отмечается, что границей на нынешних выборах российского главы проголосовали почти 475,3 тысячи российских граждан.  

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #весь мир #итоги выборов
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