​​​​​​​СК: Число погибших при взрыве газа в Мурманске возросло до двух человек

Следственный комитет России сообщает, что, по последним данным, при взрыве газа в жилом доме в Мурманске, погибли два человека.

Ранее сообщалось об одном погибшем и о четырех пострадавших, а также о том, что два человека, в том числе один ребенок, остаются под завалами.

«По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, ещё шесть пострадали, среди пострадавших один несовершеннолетний», - приводит Следственный комитет РФ обновленные данные.

При этом отмечается, что у пострадавших зафиксированы травмы, переломы и ожоги. По факту взрыва газа в жилом доме в Мурманске СК РФ возбудил уголовное дело.