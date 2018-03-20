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21:44   20 Марта 2018
Россия
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РФ ратифицировала конвенцию Совета Европы по здравоохранению

РФ ратифицировала конвенцию Совета Европы по здравоохранению

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вручила во вторник генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду ратификационную грамоту о присоединении российской стороны к конвенции СЕ.

Речь идет о конвенции «Медикрим» по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, которая представляет угрозу для здравоохранения, сообщает РИА Новости. Отмечается, что конвенция вступит в силу для РФ 1 июля текущего года.

Ранее проект закона о ее ратификации был принят Государственной думой. Россия является десятой страной-членом Совета Европа, из числа ратифицировавших данную конвенцию.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #конвенция #здравоохранение #совет европы #скворцовая
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