Туск озвучил главные темы саммита ЕС в Брюсселе

Председатель Европейского Совета Дональд Туск рассказал, что главными темами, которые планируется обсудить в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе, станут ввозные пошлины США и брексит.

Об этом Туск написал в послании, которое было разослано лидерам 28 стран, входящих в состав Евросоюза.

«Сначала мы обсудим торговлю. Мы поддержим Еврокомиссию, которая в настоящее время ведёт переговоры с США о том, как исключить ЕС из планов США по введению пошлин на сталь и алюминий. Но мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям», - говорится в письме Туска.

Также он отметил, что на саммите будет обсуждаться выход Великобритании из Евросоюза, и все страны смогут высказаться о переговорах по этому поводу с Лондоном, которые еще предстоит провести.

Кроме того, по словам Туска, лидеры обсудят цифровое налогообложение, ситуацию с Россией и с Турцией.