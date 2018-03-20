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Москва будет приветствовать шаги Вашингтона к диалогу, заявили в Совфеде

 Сурайкин и Путин в ходе встречи обсудили молодежную политику

Сурайкин и Путин в ходе встречи обсудили молодежную политику
​​​​​​​Савченко обвинила СБУ в том, что та наживается на войне в Донбассе

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21:26   20 Марта 2018
Россия
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Москва будет приветствовать шаги Вашингтона к диалогу, заявили в Совфеде

Москва будет приветствовать шаги Вашингтона к диалогу, заявили в Совфеде

Российская сторона будет приветствовать любые шаги США по линии возобновления двустороннего диалога.

Без сотрудничества Кремля и Белого дома сложно достичь успехов по всем ключевым вопросам международной повестки и в сфере безопасности. Соответствующее заявление в беседе с РИА Новости во вторник сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на прошедших в России выборах. Телефонные переговоры состоялись по инициативе Вашингтона.

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #политика #сотрудничество #совет федерации
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