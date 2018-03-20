Москва будет приветствовать шаги Вашингтона к диалогу, заявили в Совфеде

Российская сторона будет приветствовать любые шаги США по линии возобновления двустороннего диалога.

Без сотрудничества Кремля и Белого дома сложно достичь успехов по всем ключевым вопросам международной повестки и в сфере безопасности. Соответствующее заявление в беседе с РИА Новости во вторник сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на прошедших в России выборах. Телефонные переговоры состоялись по инициативе Вашингтона.