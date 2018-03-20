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 Трамп заявил, что за взрывами в Остине стоят «больные люди»

Трамп заявил, что за взрывами в Остине стоят «больные люди»
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 Трамп заявил, что за взрывами в Остине стоят «больные люди»

Трамп заявил, что за взрывами в Остине стоят «больные люди»
21:25   20 Марта 2018
Весь мир
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Трамп заявил, что за взрывами в Остине стоят «больные люди»

Трамп заявил, что за взрывами в Остине стоят «больные люди»

Американский президент Дональд Трамп назвал серию взрывов в Остине «ужасной» и добавил, что те, кто несет за это ответственность, являются «больными людьми».

Слова президента США во вторник приводит американский телеканал Fox News.

«Взрывы в Остине ужасны... Это однозначно очень и очень больной человек или, может быть, люди. Больные люди», - заявил глава государства, в частности.

Напомним: ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, заявила, что к настоящему моменту власти не пришли к выводу, что серия взрывов в городе Остин как-тот связана с терроризмом. 

Взрывы в Остине происходили на протяжении последних нескольких дней. Жертвами стали несколько человек, кроме того, есть пострадавшие. Правоохранительные ведомства в США объявили награду в 100 тысяч долларов за информацию, которая выведет власти на след подрывников.

 

Автор: Александр Люблинский
#сша #происшествия #чп #трамп #общество #весь мир #больные люди #взрывы в остине
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