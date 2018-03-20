Трамп заявил, что за взрывами в Остине стоят «больные люди»
Американский президент Дональд Трамп назвал серию взрывов в Остине «ужасной» и добавил, что те, кто несет за это ответственность, являются «больными людьми».
Слова президента США во вторник приводит американский телеканал Fox News.
«Взрывы в Остине ужасны... Это однозначно очень и очень больной человек или, может быть, люди. Больные люди», - заявил глава государства, в частности.
Напомним: ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, заявила, что к настоящему моменту власти не пришли к выводу, что серия взрывов в городе Остин как-тот связана с терроризмом.
Взрывы в Остине происходили на протяжении последних нескольких дней. Жертвами стали несколько человек, кроме того, есть пострадавшие. Правоохранительные ведомства в США объявили награду в 100 тысяч долларов за информацию, которая выведет власти на след подрывников.
Trump: Texas bomber is 'very sick,' says 'we will get to the bottom of it' https://t.co/SbphlBjk9v pic.twitter.com/B6wwp7YDu6— Fox News (@FoxNews) 20 марта 2018 г.