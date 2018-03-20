​​​​​​​Савченко обвинила СБУ в том, что та наживается на войне в Донбассе

Народный депутат Украины Надежда Савченко на брифинге для журналистов в парламенте обвинила Службу безопасности страны в том, что она наживаются на вооруженном конфликте в Донбассе.

Слова Савченко во вторник вечером приводит местное новостное агентство УНИАН.

«Через объект А я узнавала обо всех козьих тропах, о всех коррупционных схемах, которые крышуются СБУ, в том числе о том, сколько что стоит, о том, сколько стоит перевезти какой-то товар», заявила Савченко, пояснив, что речь идет и о сигаретах, доставляемых на восток с запада, и о доставке гуманитарной помощи пленным.

При этом нардеп пояснила, что под «объектом А» она имеет в виду несколько источников, которые раскрыли ей четкую картину войны и кровавой торговли, которую на войне ведут высшие эшелоны украинской власти.