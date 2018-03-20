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20:55   20 Марта 2018
Россия
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Слуцкий о звонке Трампа Путину: Поступил как воспитанный человек

Слуцкий о звонке Трампа Путину: Поступил как воспитанный человек

Глава США Дональд Трамп поступил как воспитанный человек, поздравив президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил, что не стоит торопиться делать выводы об улучшении российско-американских отношений.

Ранее стало известно, что Трамп и Путин побеседовали по телефону.

Также Трамп в ходе общения с журналистами президентского пула после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил, что может провести встречу с главой РФ в ближайшем будущем.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #путин #слуцкий #политика #трамп #выборы2018
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