Слуцкий о звонке Трампа Путину: Поступил как воспитанный человек

Глава США Дональд Трамп поступил как воспитанный человек, поздравив президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил, что не стоит торопиться делать выводы об улучшении российско-американских отношений.

Ранее стало известно, что Трамп и Путин побеседовали по телефону.

Также Трамп в ходе общения с журналистами президентского пула после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил, что может провести встречу с главой РФ в ближайшем будущем.