Сурайкин и Путин в ходе встречи обсудили молодежную политику

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин на встрече кандидатов в президенты РФ прошедших выборов обсудил с действующим главой государства Владимиром Путиным молодежную политику, выплаты пенсионерам и ситуацию на Украине.

Как заявил политик журналистам на послевыборном брифинге партии во вторник, в ходе встречи был поднят вопрос взаимодействия с российской молодежью, предложено создание широкомасштабной патриотической молодежной организации «по типу ВЛКСМ в советское время». По словам Сурайкина, Путин в ответ на большинство предложений согласился с тем, что их нужно принять во внимание.

Напомним, выборы президента России прошли 18 марта. Действующий глава РФ одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома.