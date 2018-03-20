Калининградский губернатор допустил возможность воссоздания Альбертины

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказал свое мнение по идее воссоздания старого корпуса Кенигсбергского университета – Альбертины – у Кафедрального собора.

Идея о воссоздании Альбертины к 300-летию философа Канта была озвучена накануне 19 марта на совете по культуре профессорско-преподавательским составом БФУ имени Иммануила Канта. По окончании совета Антон Алиханов сказал по этому поводу – «Почему бы и нет». Слова губернатора во вторник вечером приводит информационный портал «Русский запад».

«Рассматривать это в рамках развития музейного центра города мы считаем вполне допустимо», - заявил Алиханов.

При этом он добавил, что возможно будет проведено частичное восстановление корпуса, и в отстроенных помещениях можно было бы разместить библиотеку. В то же время Алиханов отметил, что вопрос о строительстве на острове Канта вообще является очень специфическим, кроме того, он еще будет упираться в финансирование.