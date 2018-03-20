«Стороны изложили свои позиции»: Посол РФ рассказал о своем визите в МИД Швеции из-за дела Скрипаля

Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев, которого вызвали в МИД страны в связи с заявлением Москвы о возможном шведском происхождении нервно-паралитического вещества, использованного в инциденте в Солсбери, рассказал об итогах визита.

Как сообщает во вторник RT, дипломат заявил, что стороны в ходе этого визита изложили свои позиции, придя к тому, что необходимо стараться совместными усилиями добиться понимания того, что на самом деле произошло в Солсбери.

Согласно его данным, в Швеции имеется отделение научно-исследовательского института Минобороны, где содержатся образцы химического, бактериологического и даже радиоактивного оружия. Объект функционируют в режиме секретности, однако в открытом доступе есть данные о наличии в этой стране веществ такого типа, заявил журналистам Татаринцев.