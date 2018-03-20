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20:29   20 Марта 2018
Россия
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Наступление астрономической весны принесло в Москву тепло

Наступление астрономической весны принесло в Москву тепло

В день весеннего равноденствия 20 марта погода порадовала москвичей солнцем и теплом.

Воздух в столичном регионе прогрелся до плюс шести градусов. Как отметили в центре погоды «Фобос», с наступлением астрономической весны в условиях антициклональной и малооблачной погоды воздух в Москве прогрелся до самых высоких температур в этом весеннем месяце.

Синоптики уточнили, что температура 20 марта превысила климатическую норму на три градуса.

Как пишет интернет-портал «Вечерняя Москва», такая погода продлится в столице недолго - вскоре регион накроют снеговые течи, ветер и похолодание.

Автор: Ольга Шпакова
#москва #погода #тепло #март
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