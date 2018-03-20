Трамп назвал телефонный разговор с Путиным «хорошим»

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями о состоявшемся во вторник телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

В частности, Трамп заявил журналистам, что провел «очень хороший» телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Напомним: ранее сообщалось, что в ходе телефонной беседы между Трампом и Путиным, которая состоялась во вторник по инициативе американской стороны, президент США поздравил своего российского коллегу с победой на прошедших накануне выборах главы государства. Также сообщалось, что лидеры обсудили снижение напряженности на Корейском полуострове, и условились развивать дальнейшие двусторонние контакты, с учетом перестановок в руководстве Госдепартамента США.