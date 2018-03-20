Посол РФ в Лондоне рассказал о трудоустройстве высланных дипломатов

Александр Яковенко – российский посол в Великобритании – рассказал, как будут трудоустроены дипломаты, высланные с британской территории в связи с обвинениями по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В частности, Яковенко заявил, что российское государство позаботилось о том, чтобы наши дипломаты могли достойно покинуть Великобританию, за ними был отправлен самолет, в России их встретят – так что чувствовать себя дипломаты будут вполне комфортно.

«Второе: все дипломаты продолжат свою карьеру, по крайней мере в тех местах, где они работали. Здесь два направления: Министерство обороны, потому что это касается военного атташата, а также Министерство иностранных дел», - заявил посол, отметив, что дипломаты смогут работать на выбор в Москве или в других странах.

При этом Яковенко назвал все происходящее житейским делом и отметил, что у всех хорошее настроение.