Гонка вооружений между США и РФ выходит из-под контроля, заявил Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что гонка вооружений между Россией и США выходит из-под контроля.

Слова американского президента приводит во вторник РИА Новости. Кроме того, глава Соединенных Штатов сообщил, что намерен обсудить с российским коллегой данный вопрос.

Ранее глава США поздравил вновь избранного на президентский пост Путина. Стороны также обсудили по телефону перспективу встречи на высшем уровне и ситуацию вокруг Корейского полуострова.